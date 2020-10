John Carlos Rodríguez, representante legal de la exconductora de “Estás en todas", Sheyla Rojas, reveló que el examigo de la rubia, Irvin Vera, podría recibir prisión efectiva por filtrar extractos de conversaciones privadas.

“El señor Irvin se reinventó vendiendo información que no solo le pertenecía a él. Proporcionar material informativo, conversaciones privadas (...) se le viene no menos de cinco años de prisión efectiva. Y si hubiera recibido dinero, es no menos de ocho años de cárcel”, manifestó en el programa 'Modo Espectáculos.

Asimismo, el abogado mencionó con todo y cifras cómo se habría visto seriamente afectada la exchica reality con su salida del programa sabatino de América TV.

“Ella (Sheyla) no solo perdió su sueldo, que era 17 mil 500 soles mensuales, sino su trabajo de siete años. Tenía campañas de ciertas marcas, las cuales retiraron su patrocinio por los escándalos. El daño no solo es económico, sino también en su entorno, por su hijo y sus padres”, agregó.

