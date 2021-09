La modelo Sheyla Rojas está en el ojo de la tormenta luego de que su abogado filtrara audios en donde la modelo le pide una rebaja en la tarifa de su trabajo porque está con limitaciones económicas.

Conocido los audios, Sheyla Rojas recibió una ola de críticas y hubo aquellos que la tildaron de “fresca” y le exigieron que le pague a sus abogados. “Págale a tus abogados, fresca”, le preguntó un usuario.

Tras este comentario en su red social, Sheyla Rojas decidió responder, tildando de “pseudo abogado” al profesional que le brindó sus servicios.

“No suelo aclarar chismes porque sé que es parte de este medio, pero lo hago para que tengan cuidado con estos pseudos abogados que ni ética profesional tienen, que tienen que ventilar conversaciones privadas, manipuladas a su conveniencia, haciendo quedar mal, sin reparo alguno. Y cómo está saliendo en pantalla, no vaya a pasarle esto a alguien más”, escribió la modelo que hoy reside en México.

Exabogado de Sheyla Rojas la tilda de “mentirosa”

John Carlos Rodríguez, exabogado de Sheyla Rojas, estuvo enlazado con el programa ‘Amor y Fuego’ para responderle a la modelo, quien dijo que su representante legal solo quería “sus cinco minutos de fama”.

En ese sentido, el abogado explicó con pruebas en mano por qué la influencer le debería dinero, ya que solo le canceló una vez durante todo el proceso contra la ‘Urraca’.

“La señora me debe desde el año pasado, yo solo le he cobrado una sola vez. El contrato era de 50% para el señor Palacín (el otro abogado que llevaba el caso) y 50 % para mi. Al renunciar el señor Palacín, él me cede los derechos del contrato, es por eso que del estudio me llevo los expedientes. Incluso, la señora no sabe ni cuántos tomos son sus expedientes”, expresó bastante molesto.

