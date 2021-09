John Carlos Rodríguez, exabogado de Sheyla Rojas, estuvo enlazado con el programa ‘Amor y Fuego’ para responderle a la modelo, quien dijo que su representante legal solo quería “sus cinco minutos de fama”, al denunciarla por no pagarle sus honorario en el juicio contra Magaly Medina

“Para empezar se trata de ver la formalidad de lo que yo iba a hacer. Mi trabajo es jurídico, ordenado y organizado. Este es el primer contrato que yo firmé con la señora Sheyla Rojas. Yo no he hecho la denuncia, ella habló en el programa de Magaly, los periodistas me contactaron y yo solo respondí”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el abogado explicó con pruebas en mano por qué la influencer le debería dinero, ya que solo le canceló una vez durante todo el proceso contra la ‘Urraca’.

“La señora me debe desde el año pasado, yo solo le he cobrado una sola vez. El contrato era de 50% para el señor Palacín (el otro abogado que llevaba el caso) y 50 % para mi. Al renunciar el señor Palacín, él me cede los derechos del contrato, es por eso que del estudio me llevo los expedientes. Incluso, la señora no sabe ni cuántos tomos son sus expedientes”, expresó bastante molesto.

“Es más aprovechando los medios de comunicación, si ella se siente cobrada, aquí hay cartas notariales donde verdaderamente yo le he manifestado mi petición y la respuesta a su solicitud. Lo que dice ella es completamente falso”, finalizó.

