La exconductora Sheyla Rojas y su novio, ‘Sir Winston’, continúan disfrutando de unas vacaciones en España junto a Antonio Pavón y su novia, Joi Sánchez.

A través de Instagram, Antonio Pavón compartió imágenes de un evento al que asistieron de la exclusiva marca Philip Plain en Marbella, España.

En el video se ve a Sheyla Rojas bailando junto a su pareja, el mexicano Luis Miguel Galarza Muro, y a Antonio Pavón junto a su novia. Se trataría de una fiesta de la marca, ya que la exconductora mostró ropa de Philip Plain en sus redes sociales.

Como se recuerda, Sheyla Rojas viajó a España para visitar a su hijo y llevárselo a México durante sus vacaciones escolares. Sin embargo, ‘Sir Winston’ decidió unirse a la visita y ahora viajarían a otros países de Europa en familia.

La buena relación de Sheyla Rojas y Antonio Pavón

En una entrevista con América hoy, Sheyla Rojas contó cómo logró llevarse bien con el padre de su hijo: “yo creo que conforme tú vas creciendo te vas dando cuenta que sí es importante, que él va a ser mi familia siempre y que es el papá de mi hijo”.

“Yo creo que hay que quitar eso de la cabeza (sobre la incomodidad), de verdad es que me parece muy pasado de moda ese tema, yo creo que hay que incentivar el poder estar con la familia. Con Antonio obviamente no ha sido fácil, ustedes saben que uy no, la relación que teníamos, fuerte”, dijo Sheyla Rojas.

