¡Más juntas que nunca! Sheyla Rojas y Susy Díaz son las nuevas protagonistas de la campaña promocional de Radiomar. Y es que ambas figuras del espectáculo se desempeñarán como nuevas conductoras de un programa que está pronto a estrenarse.

A través de sus redes sociales, Radiomar lanzó este nuevo clip promocional donde ambas entonan algunas canciones conocidas de salsa y comparten una curiosa “dieta”.

“Queremos junto a Susy Díaz llevar un mensaje de fuerza y unión. Radiomar es la mejor radio de salsa en el país y qué mejor representar la salsa actual, de muchos jóvenes que a través del ritmo de moda inspiran y son felices en tiempos difíciles”, dijo la exconductora de ‘Estás en todas’.

Por su parte, Susy señaló que aunque muchos no lo crean, ella es muy fanática de la salsa. “La gente no sabe, pero soy amante de la salsa. No porque me gusta la salsa tradicional pueden llamarme vieja. Soy una madurita con cuerpo y mente de 15 años. Aunque ya no quiero saber nada de chibolos”, mencionó entre risas.

Cabe señalar que ambas preparan grandes sorpresas para el público. Juegos, sorpresas, regalos y lo más importante una conexión con ellos llevando alegría y unión en estos tiempos difíciles.

