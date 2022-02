La modelo Shirley Arica se volvió a pronunciar tras ser vinculada a la banda criminal “Los incorregibles” por la compra de un vehículo marca Mercedes-Benz, auto en el que se trasladaba Miguel Ángel Salinas, presunto líder de la organización.

A través de Instagram Stories, Shirley Arica dejó entrever la estarían involucrando en este caso para crear una cortina de humo debido a todos los escándalos que viene afrontando el gobierno del presidente Pedro Castillo.

“Simplemente quería pronunciarme ya que he visto varias noticias en las que me están involucrando. Ya lo había hecho a través de un comunicado, pero lo voy a hacer una vez más, esta va a ser la última vez que lo haga. Creo que es importante que nos enfoquemos en las noticias que realmente son importantes, en lo que sí son noticias y que nosotros como jóvenes debemos de estar informados porque es muy importante para no cometer los mismos errores y para saber o para tener en cuenta a la hora que nos toque elegir a nuestras autoridades”, dijo Shirley Arica.

“Me gustaría compartir un poquito de lo que está sucediendo en mi país y en las siguientes historias voy a publicar algunas noticias para que estemos un poco mejor informados”, comentó la ‘chica realidad’, quien publicó varios de los escándalos que viene atravesando el gobierno.

En ese sentido, Shirley Arica afirmó que solo el tiempo aclarará lo ocurrido: “Para terminar el tema, yo creo que hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo y, bueno, tiempo al tiempo, ni modo, hay que esperar y eso es todo lo que les quería decir. Les mando un beso gigande y muchas gracias a toda esa gente hermosa que me llena de mensajes todos los días, aquí seguimos trabajando”.

En otra historia, Shirley Arica escribió: “Cortinas... la, la, la”.

Fuente: Instagram Shirley Arica

