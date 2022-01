La ‘chica realidad’ otra vez en el ojo de la tormenta. Esta vez no por un escándalo de farándula, sino por supuestamente tener relación con la organización criminal de ‘Los Incorregibles’, quienes perpetraron un robo de 1 millón 800 mil soles al estado peruano.

¿Cómo es vinculada Shirley Arica con ‘Los incorregibles’?

La modelo adquirió un auto de alta gama y el dueño de ese vehículo, era Miguel Ángel Salinas, el presunto cabecilla de la red criminal.

Las autoridades se encuentran investigando y podrían citar a Shirley para que brinde sus declaraciones del caso.

Todo sería más sospechoso, debido a que la mamá de Shirley habría comprado el auto al contado y ese mismo día fue transferido a Shirley Arica, pero en la SBS no figura ningún registro de esos movimientos.

Shirley Arica se defiende

Por su parte la modelo no esperó a ser citada por la fiscalía para dar su versión: “Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compré ahí y ya, no sé de quién fue. Hice los trámites con el concesionario, más no con el dueño del vehículo”.

