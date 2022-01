Es cosa seria. La boda entre Ethel Pozo y el productor Julián Alexander ya tiene fecha y podría ser transmitido en la televisión, al mismo estilo que la boda de Gisela Valcárcel con Roberto Martínez.

La boda sería en diciembre del 2022 y según ‘El Popular’, Ethel Julián aún no cumplieron su primer año de relación, pero ya se habla de boda y la engreída de Gisela lo reafirma: “Diez meses y parece que tuviéramos años”.

El productor tiene la aprobación de su futura suegra y Ethel Pozo relata el momento en que la conductora de ‘El Gran Show’ se enteró del compromiso: “Cuando llamé a mi mamá de México, luego que Julián me entregó el anillo de compromiso, para contarle, me dijo: ‘Yo ya sabía que era el hombre de tu vida’, y no se sorprendió porque cuando lo vio por primera vez sintió una buena vibra”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Reinaldo Dos Santos habla sobre Néstor Villanueva