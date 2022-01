El reciente retorno de Roger del Águila a las pantallas, ha generado polémicas y ha traído a la actualidad entrevista que revelan más allá de lo evidente. Algunos pormenores del popular ‘Chivito.

“Yo no quería seguir ciertas cosas, no me gustaba mucho hablar de espectáculos, y no me gustaba reemplazar a Matías Brivio en ‘Esto es Guerra’ y la productora quería que yo esté en ‘Esto es guerra’.

Además, Andrea logró que Roger confiese que en realidad lo que no le gustaba era el programa ‘Esto es guerra” y esto debido a que él sentía que los chicos “no representaban el Perú.

Chola Puca llora de emoción