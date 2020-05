La polémica modelo, Shirley Arica, decidió pronunciarse sobre los rumores de un posible rompimiento con Jean Deza. Al respecto, calificó de “bastante complicada” la situación que atraviesan.

Y es que recordemos que recientemente en el programa de Magaly Medina, se emitió un informe donde revelaban que la relación entre la ‘chica realidad’ y el futbolista habría llegado a su fin y que cabía la posibilidad de que Jossmery Toledo haya sido la “manzana de la discordia”.

Por su parte, Shirley no quiso entrar mucho en detalles, pero confirmó que aún 'no tiene las cosas claras’ con el delantero de Alianza Lima, haciendo referencia a los diversos videos que ha subido el deportista cantando a todo pulmón temas de desamor o despecho.

“Ya me imagino de qué se trata, pero ahora prefiero no decir nada al respecto. No quiero hablar de eso. Estoy en un tema bastante complicado y prefiero no hablar del tema hasta que tenga las cosas más claras. Ahora no puedo decir más porque no es un juego lo que está pasando”, manifestó.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención, fue su respuesta al ser consultada por un posible rumor de un embarazo. “Sí (estuve en la clínica), pero prefiero no dar detalles del tema ahora. Sí. Estoy bien, nada que ver (con mi salud)”, confirmó a Trome.

