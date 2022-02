Shirley Arica afronta un nuevo escándalo, pero esta vez, por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Incorregibles”, quienes habría robado más de un millón de soles al Estado.

Aunque la modelo han negado estar implicada con esta banda delincuencial, no pudo contener el llanto durante su última presentación en el programa ‘En Contacto’ de Ecuavisa, Ecuador, país donde la modelo peruana abre su camino para la internacionalización.

La popular ‘Chica realidad’ refirió que ha venido recibiendo “distintos ataques” por su pasado, el cual ella intenta enmendar.

“Ustedes me han demostrado mucho cariño, Ecuador me ha tratado con muchísimo cariño, más que en mi propio país. Estoy pasando por un mal momento”; comentó en un inicio.

Luego reconoció que ha cometido muchos errores “en reiteradas ocasiones, por falta de madurez”.

Shirley Arica hace deslinde de red criminal

Shirley Arica recibió el apoyo de los conductores y de sus compañeros del reality, luego de que se le inicie investigación por pertenecer a “Los Incorregibles”.

“Quiero seguir construyendo un camino distinto al que tuve. Tengo todo el derecho de cambiar, de hacer las cosas bien y no tengo por qué ser juzgada ni mi nombre tiene por qué ser manchado por algo que no tengo nada que ver. Entonces que me den la oportunidad, que se den cuenta de quién soy yo, de las ganas que tengo de hacer muchas cosas porque tengo un propósito y es mi hija, soy madre y padre para ella”, sentenció, entre lágrimas.

Shirley Arica en Ecuador | Video: Ecuavisa Ecuador

¿Por qué vinculan a Shirley Arica a ‘Los Incorregibles’?

Jorge Luis Purilla Uchulla, chofer y testaferro de Miguel Angel Salinas (cabeza de la banda criminal), compró este auto de alta gama en el año 2020 y lo pagó en efectivo, algo sospechoso para la Fiscalía porque el sujeto no mantiene una situación económica acomodada.

Meses después, en agosto del 2020, el presunto testaferro le vendió el mismo auto a la misma empresa donde lo compró. Días después, la mamá de Shirley Arica compró este vehículo con dos transferencias y un depósito en efectivo. Luego que lo adquiere, lo pone a nombre de la modelo.

Por su parte, Shirley Arica no quiso revelar el nombre de la concesionaria donde adquirió el vehículo sospechoso. “Yo compro el carro en una concesionaria, lo compré ahí y ya... No sé de quién fue, yo solo hice los trámites con el concesionario, mas no con el dueño del vehículo”, comentó.

