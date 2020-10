Shirley Arica sorprendió hace algunos días cuando anunció que había vuelto a denunciar a su aún esposo y padre de su hija, Rodney Pío, por presunta violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica.

Y es que la popular ‘chica realidad’ estuvo como invitada en el programa “Modo Espectáculos”, donde reveló que seguirá con la demanda hasta las últimas consecuencias.

“Yo interpuse una denuncia por maltrato como todo el mundo sabe y lo voy a seguir hasta el último. Estoy tomando terapia psicológica. Mi hija no tiene nada que ver, él tiene las puertas abiertas, la bebé no tiene nada que ver”, comenzó contando Shirley.

Por su parte, el primo del ‘Loco’ Vargas también salió a defenderse y aseguró que por el momento no existe posibilidad de llevar una buena relación con la polémica modelo.

“No nos hemos amistado, se podría decir que hay cordialidad, pero amistad no (...) Yo también tengo mis pruebas, o sea pasamos ese roche, pero ahí no más quedó. Hemos tratado de llevar la fiesta en paz por bastante tiempo, pero lamentablemente no se puede”, expresó.

“Quizá más adelante podamos sentarnos cuando ella esté más madura y yo también, para llevar una buena relación, pero por el momento no”, agregó.

