Rodney Pio no se quedó callado y decidió pronunciarse sobre el escándalo en el que se ha visto envuelta la madre de su hija, Shirley Arica, con su expareja Jean Deza. Y es que asegura que ha aconsejado en reiteradas ocasiones a la modelo, pero ella no le hace caso.

“La pareja que tenga al lado, o sea no va a ser como las parejas que tiene ella pues. Imagínate qué le esperaría a mi hija, es lo que siempre le hablo a ella, pero lamentablemente recalcarle todos los días lo mismo, le entra por un oído y le sale por el otro, y ella sigue haciendo sus payasadas”, expresó.

Asimismo, Rodney le pide a la popular ‘chica realidad’ que piense en su pequeña hija antes de involucrarse con alguien problemático.

“Me apena porque mi hija va a crecer y va a poner Youtube y va a ver todas esas cosa. Eso es lo único que siempre le he hablado a ella (...) Hablando las cosas claras, de la puerta para afuera que tenga la pareja que quiera, pero a mi hija no la involucres en tu relación, es lo único que yo le pido”, manifestó indignado.

Por otra parte, Pío asegura que ya no confía en Arica, por lo que ahora todo el dinero que le manda a su pequeña es a través de depósitos para que haya constancia de que él sí cumple como padre.

“Ahora ya no le puedo dar la plata en la mano porque no confío en ella. Antes le daba la plata y decía que no le había dado nada. Ahora todo lo deposito, así sean 10 soles”, expresó.

