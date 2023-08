En el cuarto capítulo de ‘La casa de Magaly’, Shirley Cherres reveló por qué dejó sola a La Uchulú en la habitación, que supuestamente tendría que compartir con ella. Cabe mencionar que la exporrista del Sport Boys aclaró que la influencer no habla con nadie.

“La verdad es que no la conozco, no habla, está a un costado, no interactúa. No creo que tenga miedo de estar sola, porque viaja mucho”, comentó Shirley Cherres

Carlos Cacho a Magaly Medina: “Está dirigiendo las cosas para dejarme mal”

Carlos Cacho comentó que Magaly Medina está ‘teledirigiendo’ al público para dejarlo mal tras haberle dicho a la ‘Uchulú’ que ‘coma en el comedor y no en los cuartos’, recordándole que no estaba en Bagua Grande.

“Ah ya, o sea Alfredo (Benavides) le dice ‘piraña’ a Samahara Lobatón y Magaly no lo ve, Andrés (Hurtado) le dice a la ‘Uchulú’ que es su ‘mascota’ y Magaly no lo ve; pero cuando le digo que coma en el comedor, ahí sí lo ve mal”, manifestó el especialista en belleza al Diario Trome.

Luego continuó con: “uno puede comer en su cuarto, pero no en el mío, a mí también me gusta comer en mi cama, pero en la mía, no en la tuya. ¿Qué no se entiende? Esas son ganas de quererte dejar mal ante el público, eso se llama teledirigir. Ella (Magaly) sigue con lo mismo, pensé que se le había pasado. En fin, ya estoy allí, ya grabé, pero así no es”.