¿Una nueva fan? La polémica Shirley Cherres sorprendió a propios y extraños al comentar en sus redes sociales sobre la participación del ídolo del momento, Gianluca Lapadula, en la Copa América.

A través de su cuenta de Instagram, la exporrista se mostró súper emocionada al hablar sobre el “Bambino Inca” que se ha robado el corazón de todos los peruanos debido a su garra y a sus goles.

“Es un gran ejemplo para todos los jóvenes y hacía falta un nuevo futbolista, con una mentalidad diferente y que le pone garra, corazón, alma y suda la camiseta los noventa minutos. Sin duda, que se ha ganado el corazón de todos”, dijo inicialmente.

“Me encanta porque es un ejemplo dentro y fuera de la cancha, con una familia hermosa, una esposa a quien ama y respeta. Además, que no se le ha visto ningún escándalo y así tiene que ser un futbolista. No como otros que solo buscan a las ‘delivery Tulum’”, añadió.

Vale indicar que Shirley Cherres confesó que se encuentra en “saliditas” con un congresista, a quién calificó como un “hombre muy caballeroso”.

“Es una persona mayor, político, abogado, empresario y es congresista. Es muy bueno, respetuoso, galante, generoso y me entiende mucho”, reveló Shirley hace unos meses.

