Shirley Cherres causó alerta y preocupación en todos sus seguidores, luego que publicara una fuerte fotografía en sus redes, donde se logra ver su brazo todo ensangrentado y dejando entrever que habría tratado de quitarse la vida.

Sin embargo, ahora la exporrista volvió a aparecer en sus redes, pero esta vez para promocionar su cuenta de OnlyFans, lo cual fue fuertemente criticado por Magaly Medina y los distintos cibernautas.

Todo se dio cuando el último lunes 7 de noviembre, Cherres compartiera una fuerte imagen en sus redes, junto a un emotivo texto que sería dedicado a su abuelito.

“Quiero estar al lado de mi tío abuelo, mi única familia, quien me aceptaba como era, la vida es muy triste y sin sentido, porque mis demás familiares se creen perfectos, jamás se equivocan, solo critican y yo solo quiero estar a tu lado, tío Lucho, perdóname por esto”, escribió como descripción de la fotografía.

No obstante, luego de unos días, la polémica modelo parece haber olvidado sus “pensamientos suicidas” y compartió en su cuenta oficial de Instagram un candente video donde promocionaba su nuevo contenido en la plataforma para adultos, además de vestir una lencería color rosada.

Cibernautas respaldan a Shirley Cherres

Luego de la fuerte imagen que publicó Shirley Cherres, donde deja ver su brazo todo ensangrentado, dando a entender que querría atentar contra su vida, cientos de cibernautas no hicieron esperar sus reacciones y le dieron todo el respaldo a la exporrista.

“Shirley la biblia está para ti, así la familia no esté contigo”, “Tú no estás sola, mucha gente te quiere, eres una mujer guapa, joven, tienes gran futuro por delante”, “Eres una mujer valiente, Dios te hizo una mujer fuerte, no te dejes vencer por los malos pensamientos”, “Shirley, todos pasamos por malos momentos y que mejor que nosotros mismos para salir de eso. Te abrazo con el corazón y espero sigas siendo valiente”, fueron algunos de los comentarios en redes.

