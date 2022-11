Fuertes declaraciones. Angye Zapata decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina, donde confesó que la nueva conquista de su expareja Martín Távara, sería nada más y nada menos que una de sus mejores amigas, quien hasta le pedía terminar el romance con el pelotero.

Ante las cámaras de “Magaly TV, La Firme”, la joven bailarina brindó detalles de la relación de amistad que la unía a la muchacha de nombre Daniela Nicole, quien muchas veces le insistió que el futbolista “no era buen chico para ella”.

“Ha venido a mi casa, ha dormido conmigo, hemos llorado juntas. Era mi amiga, pero (la amistad) se terminó por eso, porque se metió con él. Yo nunca me imaginé porque ella siempre me decía: ‘¿Qué haces con ese feo?’, lo insultaba, me decía que terminara con él”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Angye también confesó cómo fue que se enteró de que su ex estaría en una relación con su examiga. Todo parece haber sido en el mes de setiembre, cuando Zapata invitó a Daniela por su cumpleaños y nunca se apareció, pero sí se fue a una reunión con Martín Távara.

“Son tal para cual, son igualitos, pero, bueno... Cada quien tiene lo que se merece. ¿Él habrá superado a su ex?”, dijo entre risas la bailarina.

