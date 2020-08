Rompió su silencio. Nos referimos a Silvia Cornejo, quien hizo noticia tras el escándalo que realizó al chocarle el auto de su esposo, Jean Paul Gabuteau tras visitar la casa de su expareja para ver a su pequeño hijo. Como se recuerda la modelo le habría puesto un GPS en el auto a su pareja y trs ello pudo dar con su paradero.

En declaraciones al programa “En Exclusiva” de Laura Borlini, Silvia Cornejo dijo que no iba protagonizar una pelea de dimes y diretes con el padre de su hijo, pues “ustedes saben que como mamá quiero evitar que este tipo de cosas él pueda ver más adelante, él va a crecer. Yo siempre voy a respetar las opiniones de todos, sean bien o malas. Yo estoy hace años en este medio y sé como es, yo siempre voy a respetar lo que digan los demás. Lo que piense la prensa escrita o televisiva. Están en su derecho”, precisó.

“Cualquier cosa que yo diga va a rebotar. Yo siempre voy a ir a trabajar con una sonrisa, con el mejor ánimo. Yo sé hacer mi trabajo por algo tengo tanto años en este medio. A la finales va depender de lo que piensen mi entorno y ellos saben cuál es la verdad”, añadió.

En otro momento dijo que por respeto a su pequeño “no quiero extenderme en el tema”, precisó la ex Miss Perú quien ha sido vapuleada por Magaly Medina, quien la llamó “estropajo”, por permitir que su marido trapea con ella su dignidad.

Como se recuerda en declaraciones al diario Ojo, Silvia Cornejo señaló que “No voy a brindar ningún tipo de declaración, me estoy manejando por otra vía. Yo veo por el bienestar de mi hijo, porque va crecer, y no quiero que esté expuesto”, manifestó.