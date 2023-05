Fuertes declaraciones. Sofía Franco estuvo como invitada en “América Hoy” debido a la ausencia de Ethel Pozo como conductora, sin embargo, sorprendió a propios y extraños al protagonizar un complicado y tenso momento con Janet Barboza, quien habría dejado entrever que la ‘rubia’ miente en algunas ocasiones.

Todo se dio cuando la popular ‘Rulitos’ le hizo acordar a la expareja de Álvaro Paz de la Barra cuando en televisión nacional señaló que Paolo Hurtado le habría escrito por el escándalo con Jossmery Toledo.

“Hace unos días nos dijiste que ‘Caballito’ Hurtado te había escrito, sin embargo, nunca nos mostraste las conversaciones, a pesar de habértelo pedido” , cuestionó Barboza.

Inmediatamente, Sofía Franco no se quedó callada y aseguró que esa información era verdadera y ella no tenía la necesidad de mentir. “Las conversaciones son personales, yo la borré, pero lo que cuento sinceramente, señora Janet, es real, yo no tengo por qué inventarme las cosas. Así que por favor no me ponga ese rótulo. Yo no voy a mentir, ¿a razón de qué, señora Janet? Nunca lo he mentido”, dijo Sofía bastante molesta.

Pese a que Sofía Franco le aseguró que no es una mujer que miente, la conductora Janet Barboza volvió a poner en duda su palabra. “Es tu versión, pero no nos consta ojo, a pesar de que te pedimos verlo” , le respondió.

