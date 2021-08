El actor español Maxi Iglesias confirmó que se encuentra “enamorado” poco después del comunicado que Stephanie Cayo publicó respecto al fin de su matrimonio con el empresario Chad Campbell.

De acuerdo a la revista Hola, Maxi Iglesis fue entrevistado a su salida del festival Starlite Catala Occidente en Marbella. Fue ahí cuando confirmó que está “enamorado y feliz”.

“Yo estoy feliz, ahora me acompañan mis amigos que son pilar importantísimo en mi vida y te puedo decir que trato de rodearme de gente que me suma y me ayuda a ser mejor persona”, manifestó Maxi Iglesias.

En ese sentido, la prensa española preguntó al actor si su corazón estaba “ocupado”, a lo que Maxi Iglesias respondió que “sí”.

Las declaraciones del actor se dan a poco más de 2 meses de la publicación de fotografías de Stephanie Cayo abrazando al actor en Málaga.

Stephanie Cayo se divorcia

Y en paralelo a las declaraciones de Maxi Iglesias, Stephanie Cayo se refirió por primera vez a su separación de Chad Campbell.

“Llegamos a la vida del otro en un punto de nuestro viaje en el que nos necesitábamos. Hemos crecido juntos y nos hemos convertido en mejores seres humanos. Hemos tenido una hermosa aventura juntos. Hicimos la promesa de apoyar los sueños del otro sin importar nada. Ahora cada uno debe seguir lo que nos hace sentir verdaderamente uno y vivos”, señaló la actriz en Instagram.

Asimismo, Stephanie Cayo aseguró que nadie salió lastimado en la relación: “A principios de este año decidimos separarnos y recién ahora hemos decidido hablar de ello. Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado”.

VIDEO RECOMENDADO

Actriz mexicana se casa con ex cónsul de Francia

Villana de 'Al diablo con los guapos' contrajo matrimonio.

TE PUEDE INTERESAR