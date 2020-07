Stephanie Cayo y Chad Campbell se casaron en una hermosa boda el 27 de enero de 2018 en Cartagena de Indias, Colombia; país donde la actriz peruana radicó durante varios años.

Luego de más de dos años de feliz matrimonio, la menor de las hermana Cayo fue consultada sobre si pronto tendrá hijos.

Tula Rodríguez, conductora del programa ‘En Boca de Todos’ fue quien hizo la pregunta durante un enlace en vivo con la popular actriz peruana.

¿Qué respondió Stephanie?

“Estamos todavía tomándonos nuestro tiempito. Sí, he sentido como el llamado, pero los planes... me quiero organizar más... ¿si me entiendes a lo que me refiero?”, contestó la actriz.

Como se recuerda, Stephanie Cayo y Chad Campbell iniciaron su relación a fines del 2013. Un año después, la actriz anunció públicamente al empresario como su pareja.

