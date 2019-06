Stephanie Valenzuela vivió "malas experiencias" con Forsyth: "Mantenía conversaciones con otras mujeres"

La cantante y modelo Stephanie Valenzuela, expareja de George Forsyth, con quien acabó mal debido a que perdió un bebé suyo, tampoco estuvo ajena al tema de Vanessa Terkes y no dudó en darle su respaldo a la actriz en la demanda que le entabló al alcalde La Victoria, por violencia familiar.

“Apoyo y creo todo lo que dice Vanessa Terkes, porque viví muchas malas experiencias al lado de Forsyth”, señaló la participante de “El artista del año”, quien reveló tiempo atrás que vivió un drama al lado del exfutbolista, ya que este le fue infiel mientras ella esperaba un hijo suyo.

“Un día vi su celular y me enteré de muchas cosas. Conversaciones con otras mujeres, vi una conversación en particular con una brasileña. En ese momento me volví loca, pero me explicó y yo le creí. Para Año Nuevo, él viajó a Brasil y yo sabía que se encontró con la chica allá. Yo sabía que estaba con ella, porque un amigo lo etiquetó en Facebook a él en una discoteca”, contó Valenzuela.

En una entrevista que brindó en el 2015, la modelo confesó el doloroso momento que le hizo vivir Forsyth. “Un día antes de la Noche Blanquiazul, había discutido con George; fui a parar a la clínica y perdí a mi bebé. Él estuvo todo el tiempo conmigo, pero igual me sentía muy mal”, señaló Stephanie Valenzuela entre lágrimas.

Además, la también cantante dijo que si no había contado su verdad antes fue porque no quería manchar la imagen de su expareja. “Si nunca comenté esta situación a la prensa fue porque nunca quise hacer quedar mal al padre de mi hijo”, sentenció.