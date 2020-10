Stephanie Valenzuela se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber sido vinculada con el actor mexicano Eleazar Gómez, expareja de Danna Paola. Y es que la modelo decidió pronunciarse respecto a este posible “romance”.

Al ser cuestionada sobre su acercamiento con el actor, la exchica reality prefirió ni aceptar ni negar estos rumores. "Hace tiempo dejé de hablar mi vida privada. Estoy enfocada en mis canciones”, manifestó.

Como se recuerda, hace unos días el portal web de espectáculos “Instarándula” dejó al descubierto una posible y notable “amistad” entre la peruana y el artista mexicano. “Nuestra Tefi se olvidó de los jekes árabes y encontró el amor en México sin duda”, señaló el periodista Samuel Suárez.

Otro detalle que también salió al descubierto fue un tatuaje que se habría hecho la ahora cantante y que coincidentemente Eleazar Gómez también tiene en el mismo lugar. “Tefi Valenzuela sigue subiendo coincidencias con el ex de Danna Paola (...) Hace unos días Tefi se realizó su 6to tatuaje en el brazo derecho y dice ‘live with no fear’ y adivinen que...", agregaron.

TE PUEDE INTERESAR