La actriz Stephany Orúe anunció mediante sus redes sociales que logró superar satisfactoriamente al COVID-19, luego de permanecer en aislamiento social durante dos semanas. La conductora de “Aprendo en Casa” dio detalles sobre su proceso de recuperación.

La artista escribió un extenso mensaje, con el que quiso contar toda su experiencia desde que fue diagnosticada con esta enfermedad, la cual le provocó cierto miedo e incertidumbre en los primeros momentos.

“Porque lo bueno se comparte. Quiero contarles que superé al Covid. En medio de tantos testimonios duros y tristes que nos sensibilizan y tocan muy hondo, quiero contarles mi testimonio de vida (...)”, comenzó escribiendo en la publicación en su cuenta de Instagram.

“Cuando me enteré no lo pude creer. El miedo estaba ahí a mi lado, dispuesto a entrar a tallar, pero la valentía se empoderó y el miedo al sentirse completamente rechazado se fue. Agradezco que el ser deportista, positiva y llevar una vida sana hizo que mi terreno esté fortalecido y cuando el Covid llegó, no pudo hacer nada”, agregó.

