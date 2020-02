La cantante Susan Ochoa, quien ha sido ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar, contó que está enfocada en su carrera musical y también sobre la posibilidad de desarrollarse en el extranjero.

“Empiezo el año con el pie derecho. Estoy enfocada en la música, con ganas de seguir adelante. He ido a Chile, también he estado en México y este año no será la excepción”, confirmó.

Asimismo, también comentó que le gustaría hacer proyectos fuera del país, pero el hecho de radicar en el extranjero no le llama mucho la atención.

“¿Radicar en el extranjero? No, yo me quedo en mi Perú, acá se comer rico. (...) Que artista no quiere sobresalir un poco más, pero es poco a poco. No tengo un padrino o madrina, soy una artista independiente, pero con ganas y que hace las cosas bien”, aseguró.

¿Será que Susan le envió una indirecta a la salsera Yahaira Plasencia?

Por otro lado, la intérprete de “Ya no más”, comentó que no cierra la posibilidad de poder trabajar en algún momento de la mano del productor musical Sergio George.

“Yo hago mis canciones ahora con Eva Ayllón, pero no cierro las puertas a nada y uno siempre tiene que escuchar”, confirmó.

Por otro lado, la artista dijo estar feliz con su nueva apariencia luego de haberse sometido a una operación para bajar de peso.

“Estoy bajando poco a poco de peso y estoy feliz. Si uno se siente contenta de hacerse un arreglito ¿por qué no?”, afirmó.

