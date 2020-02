La cantante peruana Susan Ochoa decidió romper su silencio y hablar nuevamente de Gisela Valcárcel, luego de muchos meses de la polémica desatada por su renuncia a participar en “El Artista del año”.

Recordemos que ella confirmó a un programa dominical que recibió una carta notarial donde la productora GV Producciones le advertía que si no se presentaba en el programa, la producción tomaba la falta como un rompimiento del contrato; y además debía asumir el pago de una penalidad de 8 UIT (S/. 33 600)

¿Qué pasó con esta multa?

La intérprete de “Ya no más” dijo que dejó de lado los resentimientos hacia la ‘Señito'.

“Fueron euforias del momento, yo también me sentí triste, mal, pero ya son cosas del pasado (...) Todo da vueltas y a mí me ha ido bien, me está yendo bien, tengo el cariño del público”, dijo a diario Ojo.

Sobre la carta notarial, la cantante prefirió esquivar la pregunta: “No quiero hablar de esas cosas, yo abogada no soy, no me acuerdo, fue el año pasado, estamos en otro año”.

¿DE NUEVO EN EL PROGRAMA DE GISELA?

Susan Ochoa no descartó volver al programa de Valcárcel en “El Gran Show” y aseguró que no tendría problemas en hablar con la rubia.

“No sé que pueda pasar en el camino, mi corazón está abierto y lleno de amor (...) no hay ningún resentimiento, por mi lado no hay problema, si en algún momento me dicen para conversar, no tengo ningún problema”, sostuvo la ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar 2019.

