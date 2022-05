Susy Díaz señaló que en el pasado habría perdonado infidelidades debido a su signo zodiacal. En una reciente entrevista con el programa “América Hoy”, reveló que es del signo zodiacal Libra, por lo que siempre busca estar en paz. Además, señaló que su signo suele perdonar “una o dos”, pero cuando dice “no”, todo llega a su fin.

“Yo no sé si será por mi signo Libra que perdonamos una o dos, pero yo soy una persona que mi signo es paz, la balanza y el equilibrio. Perdono una o dos, pero cuando digo no, es no”, respondió Susy al ser consultada por las infidelidades que sufrió en el pasado.

Por si fuera poco, la madre de Florcita Polo también se animó a aconsejar a todos en el set de “‘América Hoy”. “Les quiero dejar un consejo: ‘hay que enterrar bien el pasado para tener un buen presente y futuro’”, precisó.

Por otro lado, Susy Díaz recordó sus pasadas relaciones con Andy V, Walter Obregón y el ‘Mero’ Loco, y aseguró que es lo que vio en ellos. “Lo primero que les veía era los regalos”, expresó, desatando la risa de todos en el set de TV.

