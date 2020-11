Hace 25 años Ivonne Susana Díaz Díaz, gracias al Movimiento Independiente Agrario, dejaba los escenarios y las plumas y lentejuelas por un lugar en el Congreso de la República.

La rubia, en pleno 2020, tras el anuncio de Vanessa Terkes y Monique Pardo que intentarán un escaño en el parlamento, recuerda como si fuera ayer su paso por el Poder Legislativo, que “descuadró” a más de uno.

“Cuanto más detractores tenía, el pueblo más me apoyaba. Los mismos políticos pedían que nadie vote por mí, pero todo fue al revés. Decían que era un mal ejemplo, que era vedette, que no había estudiado en la universidad y sobre todo, que era bruta”.

- Pero se equivocaron...

Bastante, allí están los 120 proyectos de ley presentados de los que me aprobaron 34. Hice un buen trabajo.

-¿Y te veían con buenos ojos tus colegas en el Congreso?

Muchos se burlaban de mí cuando pedía la palabra para defender mis proyectos, y eso no solamente pasaba con los hombres, habían congresistas mujeres que me hacían bullying.

-Y hasta denunciaste un intento de violación...

Hubo uno que ya olvidé su nombre que entró a mi oficina e intentó sobrepasarse. Yo reaccioné, me defendí y lo boté.

-Pero él no fue el único que te acosó en el Congreso?

Unos me querían invitar de viaje, otros aprovechaban para pegarse a mí, pero yo los ponía en su lugar. Eso es lo que les aconsejo a las chicas que se defiendan y no se callen.

-Cada vez que algún artista anuncia que quiere un lugar en el parlamento, inmediatamente todos critican...

Yo he demostrado que los artistas pueden hacer un buen trabajo, nadie creía en mí no y no decepcioné. Los artistas trabajamos con el pueblo, sabemos sus necesidades, por ejemplo, Vanessa Terkes ha estado haciendo mucha obra de bien social desde hace algún tiempo.

-A propósito que opinas de la precandidatura de ella y la de Monique Pardo.

Creo que ambas tienen las condiciones para hacer un buen trabajo en el Congreso y presentar proyectos de ley. Basta de querer minimizarlas.

-¿Volverías a tentar una curul?

No, ya estoy curada, me ha llegado un documento que dice que debo pagar 180 mil soles de intereses judiciales del juicio que me hicieron cuando fui congresista. Me acusaron que Vladimiro me dio plata para no estar en una votación.

Susy Díaz en el año 1995 en campaña a las afueras del Congreso. (Foto: Archivo histórico de El Comercio)

- ¿Pero no pagaste ya la reparación civil?

Me hicieron pagar 100 mil soles míos y los 100 mil de Vladimiro. Aunque he apelado, estoy llorando mucho, por eso, a ese procurador le va a caer mi maldición gitana, va a llorar sangre.

- No, lances maldiciones, la gente a ti te quiere...

Es que soy una persona humilde, que no tiene caretas y habla las cosas como son.

-¿Y qué le dices a aquellos que piensan que eres tonta?

Eso era antes, muchos pensaban que era bruta, ahora ya no. Ahora dicen que me hago la intelibruta.

-¿En el amor cómo vamos?

A partir de ahora, voy a elegir bien y mantener escondida mi relación entre cuatro paredes. De ahora en adelante, cuando tenga una nueva pareja, nadie va a tener ni su foto, ni sabrá su nombre, menos su apellido. Cuando sea feliz, a nadie diré que lo soy.

“Me separé de mi última pareja porque yo tengo la vida resuelta y él a sus 38 va por otro ritmo y tiene otras necesidades”.

TE PUEDE INTERESAR