Cada vez más lejanos. Susy Díaz dejó de ser la defensora de su yerno desde que se enteró de que agredió física y verbalmente a su única hija y ahora la relación está más grave, ya que la exvedette afirmó que ya no desea ni hablar con Néstor Villanueva.

La excongresista decidió brindarle declaraciones a un conocido diario peruano, donde reveló que su hija ya está en proceso de recuperación: “Gracias a Dios hay alguien del Ministerio de la Mujer que la está evaluando, la está viendo, y eso ha hecho que mi hija acepte los consejos de profesionales, como la psicóloga, y ya en la televisión se le ve mejor”.

La rubia dejó entrever que entre Florcita y Néstor ya no hay conversación alguna, ya que de eso se encarga el abogado: “La aconsejaron por salud mental, que no hable, que solamente el abogado hable con esa persona, y desde ahí está resultando bien”.

Las recientes riñas entre Florcita y su futuro exesposo, hicieron que Susy también se sienta afectada, por ello tomó una radical decisión: “Yo prefiero hablar con gente que me trae felicidad a la vida, gente negativa prefiero no. Si me llama ignoro, el inteligente ignora y el bruto reclama, yo prefiero que a mi cerebro entren cosas buenas”.

