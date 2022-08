Nadie se pierde la oportunidad de comentar lo sucedido con Samahara Lobatón y los 40 mil soles gastados en una fiesta para su hija y esta vez le tocó a Susy Díaz, quien no dudó en aclarar sus prioridades.

La mamá de Florcita Polo Díaz, ha sorprendido a más de uno al revelar muchas veces que toda su ropa es de Gamarra, pero ella también tiene sus prendas de marcas lujosas, pero según comentó Susy, ella no las paga, se las regalan.

Al parecer, Susy Díaz tendría menos dinero que Samahara Lobatón, pese a sus años de trayectoria, ya que en una entrevista para el diario ‘El Popular’, afirmó que ella no tiene S/40 mil soles para realizar una fiesta.

Pero el andar ajustada, sería una secuela de haber sido congresista y ella lo contó así: “Yo tengo un documento que me está cobrando el estado, de S/ 188 mil, de los intereses judiciales que pagué cuando fui congresista, que me denunció el estado, entonces para mí es el año del consumismo, con su misma ropa y sus mismos zapatos, me van a ver con el mismo zapato, porque estoy ahorrando sol con sol”.

