Susy Díaz decidió romper su silencio y se pronunció sobre los constantes ataques que viene recibiendo tras salir en defensa de su expareja, Walter Obregón, quien ha sido denunciado por violencia física y psicológica.

Y es que la exvedette comentó que, pese a que ya no mantiene una relación sentimental con el ‘Príncipe de Huarmey’, la ha invitado a pasar unos días en Cancún.

“No hemos regresado, pero estuvimos saliendo, fuimos a almorzar y hace un mes me invitó a viajar a Cancún. Acciones borran pasiones, el amor lo mató cuando me sacó la vuelta y ahora lo veo como un amigo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la excongresista comentó que planea alejarse un tiempo de la televisión para “poder ser feliz”.

“Estoy acostumbrada a que me ataquen. Estoy en contra de los hombres golpeadores, he tenido parejas agresivas y no les daría ni el saludo, pero si sigo hablando con Walter es porque es una buena persona y con él no peligra mi vida”, manifestó para Trome.

“Prefiero hacerlo todo a escondidas, estoy pensando alejarme un tiempo de la televisión. He renunciado a ser imagen de unas zapatillas y de ‘Radiomar’ porque quiero dedicarme a ser feliz”, finalizó diciendo.

