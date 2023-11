Tatiana Astengo confesó sus condiciones para retomar su papel de Reina Pachas en ‘Al Fondo Hay Sitio’. De acuerdo con la actriz, no tiene previsto su retorno a la exitosa serie.

Astengo aseguró que pensaría en encarnar a su recordado personaje, solo si le proponen una buena remuneración económica y una mejora en sus horarios.

“ Lo que sucede es que, a veces, los tiempos, las cosas; a veces no se da como para que ser una participación tan entregada solamente a eso (a ese proyecto). Si se pueden arreglar los horarios, las condiciones, obviamente, condiciones económicas, todo bien ”, manifestó.

Además, la interpreté nacional dijo que Reina Pachas aportó al debate social para cuestionar actitudes machistas en la sociedad peruana.

“El personaje era remachista, reinteresada, arribista, pero era una mujer que se ponía delante de su pareja. Todos los personajes femeninos en la televisión peruana eran sumisas, todas, hablando con sus vocecitas casi de niñas, y todas lindas y dulces. Tú podías ser mamá, pero no necesariamente tienes que ser sumisa. Podías ser machista, pero no necesariamente ser sumisa (...) Lo que es ahora, ya no sé ni qué es. Creo que se sigue manteniendo el nombre, pero ya no es lo que era. Sin embargo, el ‘Al Fondo Hay Sitio’ de antes me permitía tener toda la libertad de aportar y lograr algunos cambios. Por lo menos, en mi personaje, yo hacía todo ese intento”, sostuvo.

