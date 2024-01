“Te mueres de miedo”: Rebecca Escribens reveló los duros momentos que vivió tras ser diagnosticada con cáncer

Rebeca Escribens reveló recientemente que fue diagnosticada con melanoma in situ, una variante de cáncer de piel, aunque la noticia le provocó terror a la reconocida presentadora de espectáculos, el resultado de segunda biopsia le otorga una alivio significativo.

“ A mí me detectaron un melanoma en la rodilla por eso me vieron con un parchecito, a raíz de esa publicación qué bueno que todos se hayan puesto las pilas para hacerse ver ”, expresó en América Espectáculos.

Tuvo miedo

Rebecca Escribens contó que tuvo miedo al recibir el diagnóstico, especialmente por los antecedentes de esta enfermedad en su familia.

“ Cómo no va a dar miedo, te mueres de miedo, más aún cuando has perdido a tus papás también de esta misma enfermedad en condiciones distintas, y más aún cuando uno cuando pronuncia esta palabra dices ‘Dios mío, me voy a morir’, no, la palabra mágica es prevención ”, explicó la conductora notablemente afectada.

En ese sentido, la artista contó como se percató del melanoma insitu, además de asegurar que la segunda biopsia tuvo un resultado tranquilizante para ella.

“ Diciembre fue un mes muy complicado, me asusté muchísimo. Había un puntito negro raro y era un melanoma insitu, es muy superficial, no había tocado venas, me lo sacaron, la segunda biopsia salió negativa, libre de polvo y paja. Ya no más exposición brutal al sol, siempre bajo sombra y con una ropa especial que evita que los rayos UV pasen ”, agregó.