La modelo Tepha Loza celebró la Navidad con su nueva pareja, el empresario constructor Mario Neumann. Así lo reveló este 25 de diciembre de 2022 en Instagram, donde recibió críticas por pasar esta fiesta tan importante con su novio pese a que llevan pocos meses juntos.

“Es un día de reflexión, de ser más empaticos y comprensivos entre nosotros mismos y ser agradecidos con lo que tenemos sea poco o mucho. Les deseo una Feliz Navidad”, escribió Tepha Loza en Instagram.

La hermana de Melissa Loza se mostró feliz por pasar la Navidad con Mario Neumann: “Nuestra primera Navidad de muchas más mi cielo, gracias por ser ese humano maravilloso que eres”.

Los comentarios negativos no se hicieron esperar y destruyeron a la exchica reality: “Ser empáticos es enviar constantemente indirectas a tu ex Peña? Ya puuueeeeessss . Feliz Navidad y mucha coherencia”, “queeee y ahora bién pronto x eso no duran tus relaciones pobrecita” y “no pues en Año Nuevo será otra dedicatoria pero a otro”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

