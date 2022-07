Este martes 26 de julio de 2022, la modelo Tepha Loza, quien se encuentra en boca de todos por su supuesta ruptura con Sergio Peña, se mostró afectada en Instagram debido a su lesión. Ella contó que por el momento no se encuentra bien, no logra dormir correctamente y siente mucho dolor.

“Hola, mi gente hermosa. Espero que estén bien, yo no tan bien como ustedes, estoy pasando por un proceso bien fregado ahorita por la lesión, por culpa de la fractura que tengo en la cabeza del astrágalo y por estar con las muletas de aquí para allá y no descansar como debería descansar”, explicó.

“Se me ha inflamado totalmente toda la columna, estoy con puro medicamentos, terapia todo el día, todos los días”, acotó con frustración. Tepha Loza también contó que ha pasado por varias pruebas para definir si debe ser operada.

“Ya me saqué una resonancia antes de ayer, me salió que tenía un quiste, hoy que voy a ir a mi otra terapia, vamos a ver si me tienen que operar, que sé que es una operación sencilla, pero igual es más reposo, con lo cual me voy a volver loca, ya no puedo más, o aliviarlo con más medicamentos”.

“Así estamos, de verdad trato de estar positiva, de motivarme, despertarme bien, con ganas y todo, pero es imposible porque la manera de distraerme (...) de sentirme bien es el gimnasio, amaba ir todos los días, es una de las cosas que más me gusta hacer, ahora no puedo, encima estoy delgada, se me caen los jeans”, agregó.

La hermana de Melissa Loza expresó su deseo de recuperarse y volver a entrenar: “La Uf, qué horrible, de verdad es horrible estar así, pero bueno, gracias a Dios el músculo tiene memoria, ya he pasado por esto y por más cosas, y sé que me recupero al toque, pero por todo este proceso, es muy frustrante para mí estar así, pero vamos a ver qué pasa, ojalá me recupere rápido”.

Fuente: Instagram @tephaloza8

