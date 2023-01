Este 4 de enero, Tepha Loza reapareció en las redes sociales y contó que recibió el Año Nuevo 2023 con su novio, el empresario Mario Neumann, en los parques de Disney World, en Orlando, Estados Unidos.

A través de Instagram Stories, Tepha Loza contó que no publicó nada durante estos días porque estaba pasándola muy bien en su viaje por los Estados Unidos: “Hola, chicos, cómo están, espero que estén bien. Estoy un poco desconectada, no interactúo mucho con ustedes porque estoy disfrutando de este viaje que está hermoso, la estamos pasando increíble, ahora no puedo hacer mucha bulla porque siguen durmiendo, pero quiero pasar por aquí para hablar con ustedes un ratito”.

“He querido subir videos y fotos durante todo este viaje, pero no he podido porque no he estado con internet y aparte porque cada vez que viajo me encanta disfrutar de lo que yo veo, de lo que yo conozco, de los míos, y ya poco a poco ir subiendo contenido, pero en las siguientes historias les voy a mostrar desde un inicio algunas fotos, algunos videos desde que se inició este viaje maravilloso”, dijo Tepha Loza.

“Ahorita estoy esperando a que venga mi amor para poder ir a una playa hermosa, pero voy a seguir grabando contenido para mostrarles más adelante”, prometió Tepha Loza a sus seguidores.

La exparticipante de “Esto es guerra” también contó que estuvo en Disney por primera vez: “no saben lo hermoso que la pasamos en Disney por Año Nuevo, fue increíble, no teníamos entradas, nos la jugamos, fuimos a buscarlas y las encontramos, felizmente, así que fue alucinante, mi primera vez en Disney y fue maravilloso, en verdad es súper mágico”.

Fuente: Instagram @tephaloza8

