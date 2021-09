La cantante Thalía reveló que su departamento ubicado en la ciudad de Nueva York quedó inundado debido a las lluvias torrenciales que se han presentado en dicha ciudad de Estados Unidos.

Luego que se declaró en estado de emergencia a la ciudad de Nueva York, Thalía compartió un video en sus redes sociales donde se mostró aterrada por la situación de su casa.

Y es que varias habitaciones de su departamento empezaron a inundarse y llenarse de agua. Lo más impresionante fue que los cables y enchufes quedaron cubiertos por el agua.

“¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!”, dijo Thalía al ver los cables conectados mientras la casa seguía inundándose.

En las imágenes se ve que el estudio de grabación de la artista quedó completamente inundado, pero otras habitaciones también se vieron afectadas.

La artista de 50 años se mostró muy preocupada por la difícil situación en la Gran Manzana, aunque después admitió que prefiere tomarse relajarse y tomarse el tema con humor.

“Ya me vine un poco relajar, estoy está intenso, esta va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo”, expresó entre risas risas. “Mejor me río por no llorar, cariños”, dijo Thalía.

