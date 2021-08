Thalía sorprendió a muchos en la red social Tik Tok, pero sobretodo a la propia Tilsa Lozano, quien al parecer no lo podía creer.

La cantante mexicana, quien es muy activa en las redes sociales, usó en una de sus publicaciones la canción “Soy soltera y hago lo que quiero”, de la autoría de Tilsa Lozano.

La exconejita de Playboy compartió la publicación de Thalía para anunciar que había usado la la canción que gravó cuando formaba parte de “Las Vengadoras”.

“@thalia usando mi canción. La amo @tilsa_lozano #soysoltera #thalia #tilsa”, escribió Tilsa Lozano.

Thalía cumple 50 años

Thalia llegó a los 50 años y lo festejó luciendo espectacular como siempre. La cantante y actriz mexicana compartió a través de Instagram cómo la está pasando y dejó un reflexivo mensaje sobre el paso de los años.

“Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, escribió la intérprete de “Arrasando con la vida”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Janet Barboza habla sin filtros sobre sus ‘retoquitos’

TE PUEDE INTERESAR