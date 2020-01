La cantante de cumbia, Thamara Gómez, estuvo como invitada en el programa “En boca de todos”, junto a su agrupación Puro Sentimiento, y los conductores no dudaron en preguntarle detalles sobre su “amistad” con el futbolista nacional, Jefferson Farfán.

Y es que recordemos que la popular artista fue relacionada a la ‘Foquita’ debido a que asistió a un ‘after party’ que realizó en su departamento. Sin embargo, pese a ello, Thamara sigue afirmando que no tiene contacto o acercamiento con el futbolista.

"No tengo ningún tipo de conversación con el señor Jefferson. Yo no sabía a que casa iba, fue por mi amiga. Ese fue mi error, no preguntar a qué casa iríamos” , le expresó a Tula Rodríguez.

Asimismo, confirmó que lo único que existe para con Farfán es un respeto como persona.

“Lo que pude percibir es que es un señor súper humilde… No es mi tipo. Hay mucho respeto”, señaló Gómez tras la pregunta sobre si le parece guapo Jefferson Farfán.

