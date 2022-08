The Voice: Cantante Christina Grimmie muere baleada tras concierto [VIDEO]

La cantante estadounidense Christina Grimmie, conocida por su intervención en el popular programa de televisión “The Voice”, murió por los disparos recibidos al finalizar un concierto en Orlando (Florida), informó la policía.

"Con profundo pesar, confirmamos que Christina Grimmie ha muerto a causa de sus heridas", indicó en su cuenta de Twitter la policía de Orlando.

Su publicista, Heather Weiss, pidió en un comunicado que "se respete la intimidad de su familia y amigos", tras confirmar la muerte de la cantante.

El atacante, cuya identidad no ha sido divulgada, disparó a Christina Grimmie, de 22 años, cuando estaba firmando autógrafos al término del concierto e inmediatamente después se suicidó con la misma arma, según la cadena NBC.

El hermano de Christina Grimmie intentó derribar al agresor antes de que éste se disparase a sí mismo dos veces, según un portavoz policial, quien explicó que por el momento se desconocen las causas del ataque, indicó la emisora.

El tiroteo tuvo lugar en el Teatro The Plaza Live, en Orlando, cuando la cantante Christina Grimmie estaba llevando a cabo un espectáculo junto la banda "Before you Exit".

El incidente ocurrió alrededor de las 22.45 hora local (02.45 GMT) antes unas 60 personas, de las que ninguna resultó herida, según la NBC.

Según dijeron varios testigos a medios locales, se escucharon cuatro o cinco disparos al final de la actuación, cuando el público estaba saliendo del recinto y algunos trataban de ir a bastidores para encontrarse con la artista.

Christina Grimmie es conocida por su intensa actividad en la plataforma Youtube y participó en el famoso programa televisivo "The Voice" en 2014, en el que obtuvo la tercera plaza.

