'Tigresa del Oriente' revela que se divorció para casarse con su novio de 29 años (VÍDEO)

La 'Tigresa del Oriente' anunció que este año planea casarse luego de tener más de tres años de relación junto a su novio Elmer Morocho, de 29 años. Así lo dio a conocer en el programa 'Válgame Dios'.

La artista contó que, finalmente, se divorció del padre de sus dos hijas para contraer matrimonio con su joven novio. "Yo estaba separada pero no divorciada, ya estoy divorciada. Elmer Morocho, yo en mi vida solo tuve un solo matrimonio, una sola pareja, que es el papá de mis dos hijas y no tuve ningún otro hombre", fue lo primero que señaló.

Luego la 'Tigresa del Oriente' indicó que aunque no vive con su pareja, pero está decidida a casarse una vez más. "Yo sí he tenido varios pretendientes, pero nunca decidí tener una relación que no fuera mi esposo hasta que apareció Elmer. Él es artista, canta también y estamos enamorados", sostuvo.