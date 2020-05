La modelo Tilsa Lozano fue ampayada por las cámaras de Magaly TV La firme cuando su pareja, el luchador Jackson Mora, llega a visitarla hasta su depa de Miraflores.

Sin embargo, Tilsa Lozano aprovechó las cámaras del programa En Boca de todos para denunciar que, desde hace varios días, una cámara se ha apostado en su vivienda y la graban constantemente.

“Ayer he tenido a una persona, no sé de qué canal serán, ni de qué programa. Está parado por horas, sabiendo que he sido víctima de robo”, señaló.

Tilsa Lozano también contó que ocurre lo mismo con Jackson Mora a quien siguen, por lo que teme que este sufra un accidente de tránsito.

“Hoy que Jackson ha estado trabajando, le han estado persiguiendo, lo han cerrado, lo han parado, le han estado metiendo el micrófono y eso no es mantener el distanciamiento eso causa accidentes”, añadió.

“Una cosa es trabajar y otra es estar persiguiendo y pudiendo generar accidentes”, finalizó la modelo, quien precisa que tiene la placa del vehículo.

Tilsa Lozano denuncia seguimiento

