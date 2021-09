La popular “Miss Colita”, confesó que le molesta que la estén fastidiando con el anillo de compromiso que aún no le da Jackson Mora, agregó que ella cree fielmente en que se debe quemar cada etapa de la relación para llegar a más, dijo a “El Trome”.

Tilsa Lozano dejó en claro que sí le gustaría tener un matrimonio con Jackson Mora, pero que ella no desea presionarlo: “Sí me gustaría casarme, pero de forma natural, no presionando a nadie. Yo hago bromas porque es parte del show, pero (la pedida de mano) es algo íntimo”, fue lo que dijo mediante su Instagram.

La modelo demostró que entiende las etapas de una relación, quizá por su experiencia: “Están todos obsesionados con que me case, no entiendo. Las relaciones duran tiempo, primero es ser enamorados y luego novios, ¿o sea tenemos que casarnos a los dos meses? Cada pareja tiene su tiempo, a mí me gusta quemar etapas”.

