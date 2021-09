El último sábado, Tilsa Lozano aseguró que si Jackson Mora no le pedía la mano esta primavera, le pondría un “ultimátum”. Durante el programa “Magaly TV La firme” de este lunes 27 de septiembre, Magaly Medina se burló de la ‘exvengadora’.

“Tilsa sigue clamando por su anillo que no se lo da, que no se le ofrece, Jackson no se lo da. Según ella dice que ahora le ha puesto un ultimátum, como si esa fuera la manera de presionar a un hombre para que te dé un anillo”, comentó la ‘urraca’.

Sobre la posibilidad de Tilsa Lozano de dar “vuelta a la página” a su relación con Jackson Mora, Magaly Medina se mofó afirmando que “con las justas” consiguió al boxeador.

“Sí, claro, ‘next’ (siguiente), con las justas conseguiste a Jackson y vas a decir next, y a Jackson estás que le dices hace tiempo, de todas las formas y maneras, directa e indirectamente está que le habla del anillo. Pero si un hombre no quiere darte el anillo, no te lo va a dar. O sea, eso de decirle ‘oye, cómprame un anillo’ me parece de lo más antirromántico que hay, una persona no tiene que sentirse obligada”, expresó.

En ese sentido, la periodista indicó que parece que Tilsa Lozano está mendigando “migajas de cariño”: “Es como decirle a un hombre ‘oye, ámame pues, un poquito más’, es como estar mendigando migajas de cariño, migajas de ternura”.

“Si un hombre no quiere comprometerse contigo, no quiere pues, sencillamente no quiere, entonces mejor que vayas mirando a tu ‘next’”, sentenció Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Alexandra Horler se casa

Con odontólogo.

TE PUEDE INTERESAR