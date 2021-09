La modelo Jossmery Toledo reveló que diversos partidos políticos le han ofrecido formar parte de sus equipos y postular como alcalde de San Juan de Lurigancho. Magaly Medina no fue ajena a este anuncio y emitió una fuerte crítica en su programa.

Según comentó Medina, el hecho que la modelo viva en el distrito no significa que conozca todas las necesidades. Además, cuestionó su falta de preparación para asumir un cargo tan importante.

“El hecho de vivir en una zona no te hace profesional en eso porque ella, es cierto que vive en SJL, ahí se crío. Sin embargo, ni bien pudo, tuvo la ocasión, cuando se fue a vivir con Deza al límite con San Isidro se fue volando”, manifestó Medina.

“Tampoco te hagas la que ‘hay, amo San Juan de Lurigancho’. Cuando pudiste agarraste todas tus cosas, incluido tu perro, te fuiste a la casa de Deza. Esas son pruebas que ahí están. Si Jossmery Toledo ha demostrado ser buena en nada, como puede un partido y organización pedirle a este tipo de personas que se postulen como alcalde”, añadió.

Como se recuerda, Jossmery Toledo reveló a través de sus redes sociales que tres partidos políticos le han ofrecido postular al cargo de alcalde de San Juan de Lurigancho en las próximas elecciones regionales y municipales.

“Quería comentarles a mis vecinos, mis barruntos de San Juan de Lurigancho que 3 partidos políticos me están proponiendo para poder postular a alcaldesa. Así que estoy analizándolo, estoy viendo si me conviene o no, con un grupo de trabajo que es especialista en eso”, dijo la influencer.

“Yo sé que soy nueva en esto, pero la verdad encantaría hacer mucho por mi distrito. Quién como yo sabe más de lo que uno necesita, porque nunca me he avergonzado de vivir en San Juan de Lurigancho, amo vivir aquí. Lo poco o mucho que pude haber ayudado lo he hecho de todo corazón, ustedes lo saben, nunca ha sido a cambio de nada o por buscar beneficio de nada”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo analiza postular a la alcaldía de SJL

Hace consulta popular.

TE PUEDE INTERESAR