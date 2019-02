Tilsa Lozano regresa a la televisión pero no acierta con sus primeros looks

El retorno de Tilsa Lozano a la televisión y los programas de espectáculos estuvo marcado por muchos panelistas, diversas noticias de la farándula local, pero además una serie de looks elegidos por la exmodelo y exvengadora que no convencieron para nada a muchos televidentes.

A continuación, el resumen de la primera semana del retorno de 'Tili' frente a la pantalla y a los programas de espectáculos.

Lunes

De rosa, cola alta y cabello lacio, detalles de tirantes estilo harnés (en tendencia) y con un maquillaje fabuloso. Tilsa Lozano comenzó la semana con un color que le sentó de maravilla. El largo de la prensa fue el adecuado y el escote sumamente halagador.

Martes

Una combinación que no emociona mucho y que más bien resulta un tanto predecible. Vestido con diseño barroco negro y fondo nude a juego con un par de sandalias de tacón columna color nude con pulsera al tobillo. Como complemento eligió una simple pulsera negra y el cabello decidió llevarlo liso. Pudo haber lucido mejor.

Miércoles

A mitad de semana, la ex de 'el Loco Vargas' vuelve a tomar fuerza con un vestido que genera una ilusión óptica en su silueta. Negro en el centro y busto sin textura para afinar su cuerpo y franjas blancas en laterales y cintura para marcar aún más las líneas internas del vestido. ¿Complementos? Un par de sandalias de tacón aguja y pulsera al tobillo totalmente adecuado así como el peinado alto con ligero movimiento.,

Jueves

Parece que las energías se van agotando y Tilsa aparece con un look que no la favorece por ningún lado. Top gris de algodón texturado, pronunciando escote en V y minifalda con aberturas con detalles lace-up el cual ya no está en tendencia. La ausencia de color sobre s figura la hacen ver bastante aburrida.

Viernes

Pero como siempre hay una segunda oportunidad, Tilsa tenía bajo la manga al último día de la semana para lucir realmente fabulosa, pero optó por un vestido con un escote que no la favorecía para nada, una falda asimétrica que le sumaba demasiado volúmen, aretes que compiten de manera recargada con el ya llamativo vestido y ni que decir del maquillaje.

MAQUILLAJE

Hacemos un stop aquí y dedicamos el final de la nota para comentar sobre el maquillaje de la nueva conductora de 'En Exclusiva'. Y es que para los que trabajan en moda, styling o makeup, la premisa del 'menos es más' puede llegar a ser un tanto aburrida y es donde aparece el 'más es más', el look 'extra' y el maquillaje recargado.

Pero cuando se trata de un outfit que de plano no tiene mucha concordancia, tiene demasiado desorden visual y sobre todo contrasta demasiados tonos cálidos de manera poco acertada, las cejas, ojos y labios marcados con exceso de iluminador y polvos bronceadores resulta abrumador.

