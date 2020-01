¡No se calló nada! La modelo Tilsa Lozano estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos” para poderhablar sobre muchos temas, entre ellos, el actual robo de su vivienda ubicada en Chorrillos.

Sin embargo, superado el amargo momento, la popular 'Tili’ se dio un tiempo para hablar sobre distintos personajes de la farándula, entre ellos la recordada actriz Vanessa Terkes.

Durante la sección de ‘Preguntas calientes’ la exvengadora fue consultada sobre si cabría la posibilidad de volver a trabajar en una producción junto con la actriz, a lo que ella respondió así.

“No me provoca verla, pero si me van a pagar, normal. Ahora que me han robado, necesito trabajar. Simplemente me cae mal, porque trabajé con ella y fue una tortura", expresó la popular ‘Tili’.

Asimismo, contó que no le desea nada malo y que se considera una profesional para laborar con quien le toque laborar.

“Igual no le de deseo el mal, no me parece una chica mala, no la conozco, o sea todo bien, si tengo que trabajar con ella y compartir, ya pues, trabajaré con ella”, finalizó la ex del ‘Loco’ Vargas.

Recordemos que Tilsa y Vanessa trabajaron juntas en el 2014 conduciendo el programa de competencia de Latina, “Titanes”.