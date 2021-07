La cantante Daniela Darcourt y Tito Nieves interpretaron el tema “Si tú te atreves” en La Voz Perú. La presentación se da luego que el productor Sergio George reconoció su responsabilidad en la pelea que tuvo con el ‘Pavarotti de la Salsa’.

En su cuenta de Instagram, Daniela Darcourt dedicó emotivas palabras a Tito Nieves tras la presentación que realizaron en el reality de canto de Latina Televisión.

“Este video es mi favorito, la complicidad y la manera en cómo jugamos cuando estamos justos en un escenario es inexplicable… No tienen NI IDEA de la energía y vitalidad que tiene este hombre al que la vida me puso en el camino como regalo. Gracias por haberte hecho espacio en tu agenda para venir a estar conmigo acompañándome en un momento tan importante como este. Te amo @titonievesoficial”, señaló Daniela Darcourt.

Por su parte, Tito Nieves dedicó un emotivo mensaje a Daniela Darcourt: “El placer es todo mío. Tú talento es único y me llena de orgullo subirme contigo a un escenario. Te adoro y SEGUIMOS”.

Cabe resaltar que durante la entrevista con Magaly Medina, Sergio George admitió que cometió un error con Daniela y Tito Nieves: “Yo le deseo el bien a Tito y a Daniela. Yo creo que hubo un mal entendido, culpa quizá mía, pero muchas cosas pasaron, había mucha comunicación entre los tres antes que salga la canción”.

“Quizás me pasé un poco, fui irrespetuoso, porque mucho se estaba hablando detrás de cámaras para cómo generar noticia. Y la producción la pagué yo, el arreglo es mío, la canción la conseguí yo... Yo lo hice para ayudar a ellos, a mi no me hace falta hacer eso. Yo lo hice de corazón y no me arrepiento, pero no era mi artista ninguno de los dos”, expresó.

