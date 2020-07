Daniela Darcourt y Tito Nieves estrenaron su nueva canción “Si tú te atreves” el pasado 10 de julio. Y aunque el tema tuvo la participación de Sergio George, el también productor de Yahaira Plasencia, él ni siquiera ha promocionado el tema en sus redes sociales.

Según trascendió, Sergio George se habría molestado con Tito Nieves por sus recientes comentarios en el programa de Magaly Medina, donde se refirió a Yahaira Plasencia.

Al respecto, Tito Nieves fue consultado por este supuesto distanciamiento y confirmó la pelea con el músico cubano.

“Yo no tengo culpa de nada, si él (Sergio George) lo ve de esa forma, es su opinión (...) Si lo ve así y quiere vender su producto así, qué voy a hacer”, dijo al programa “En Exclusiva”.

“Yo no juego este juego (...) Ni Daniela ni yo nos hemos burlado de Yahaira, cuando la conocí, siempre mostré mis respetos”.

“Yo nunca mencioné nada, a mí me acusaron porque me reí de algo (...) Yo creo que la pandemia le está llegando (a Sergio George), no sé, no puedo hablar con él. Todos tenemos desacuerdos”, agregó Tito Nieves.

Más temprano, Daniela Darcourt fue consultada sobre una supuesta riña entre Nieves y George en una reciente entrevista a “Mujeres al mando”.

“Hace un par de días que me empezaron a preguntar por esto. Yo creo que son cosas internas en la cuales yo no tengo que ver. Tito y Sergio son dos personas que se conocen hace 40 años. Yo soy una ‘x’ que tuvo la oportunidad de grabar con el maestro Tito, el maestro Sergio. Aporté mi trabajo, mi chamba y de ahí no sé absolutamente nada”, acotó la salsera.

