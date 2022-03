Continúan el escándalo tras la elección de las cuatro ganadoras del ‘Miss Perú La Pre’. El programa ‘Magaly TV: La Firme’ entrevistó a algunas excandidatas del certamen de belleza, organizado por Jessica Newton, quienes denuncian irregularidades.

Como se recuerda, Kyara Villanella (hija de Keiko Fujimori), Gaela Barraza (hija de Carlos ‘Tomate’ Barraza) y Alondra Huarac (hija de Nilver Huarac), fueron tres de las cuatro ganadoras del concurso.

Una de ellas fue la jovencita Samantha González, de 18 años, quien dijo que “no pensó jamás” que las hijas de las famosas serían elegidas reinas. Ella llegó al top 40 del concurso.

“Desde el principio yo sabía que iba haber publicidad, sobre todo después de una etapa de virtualidad... ahora se tenía que traer el foco hacia el concurso, pero no pensé jamás que ellas iban a ser las ganadoras”, comentó.

Del mismo modo, una exparticipante, quien fue presentada con el seudónimo de Claudia, dijo que teme represalias por parte de la organización.

“Mucha gente dice que estamos piconas, que no sabemos perder. No, no nos molesta perder, nos molesta la injusticia, nos hemos esforzado tanto ¿para qué? (…) Si nos hubieran dicho que el concurso iba a ser para las tres, simplemente no nos esforzábamos”; comentó a programa de espectáculos.

“Si lo que querían es polémica, lo consiguieron en realidad todos los programas hablan de ello y bueno pues ya les salió bien”, agregó.

Camila Hernández denuncia ‘fraude’ en Miss Perú La Pre

Camila Hernández Macera, excandidata del Miss Perú La Pre, dejó entrever que las ganadoras del certamen de belleza no merecían la corona porque no se esforzaron y tenían actitudes reprochables.

“Lo que parece muy injusto es que yo muchas veces he pospuesto cosas para siempre cumplir con todos los retos y siempre estar pendiente en todo, siempre muy respetuosa con todo el mundo, pero hay gente que aparte de irrespetuosa no ha cumplido con ningún reto, solamente con algunos, ni siquiera se esforzaba por llegar a tiempo. O sea, terrible”, denunció.

